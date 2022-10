POL-WAF: Warendorf. Dooring-Unfall mit Verletzter

Warendorf (ots) - Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 19.10.2022, 10.10 Uhr auf der Kreuzung Milter Straße/Waterort in Füchtorf schwer verletzt. Eine 73-jährige Füchtorferin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Waterort in Richtung Ortsmitte und querte die Milter Straße. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit dem Auto der von rechts kommenden 61-Jährigen aus Bad Iburg. Rettungskräfte brachten die ...

mehr