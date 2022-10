Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Drei Schwerverletzte nach Unfall

Warendorf (ots)

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 19.10.2022, 10.10 Uhr auf der Kreuzung Milter Straße/Waterort in Füchtorf schwer verletzt. Eine 73-jährige Füchtorferin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Waterort in Richtung Ortsmitte und querte die Milter Straße. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit dem Auto der von rechts kommenden 61-Jährigen aus Bad Iburg. Rettungskräfte brachten die 73-Jährige und einen 64-jährigen Bad Iburger, der Beifahrer der 61-Jährigen, mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die schwerverletzte 61-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Das Ordnungsamt und die untere Wasserbehörde prüften das Erdreich im Bereich der Unfallstelle auf mögliche Verunreinigungen. Die Milter Straße war für etwa 150 Minuten gesperrt.

