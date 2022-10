Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Gegen Telefonleitung gefahren - Verursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 18.10.2022, zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr in Telgte, Höhe Zufahrt Püning 8 ereignet hat. Ein Unbekannter war vermutlich mit einem hohen Fahrzeug oder einem Fahrzeug mit hoher Ladung auf der L 811 unterwegs und erfasste die an der Straße verlaufende Telefonleitung. Dabei brachen zwei Masten und die Leitung riss ab. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

