Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Skateboard

Warstein-Belecke (ots)

Am Montag, um 18:20 Uhr, kam es an der Straße Lanfer zu einem Unfall. Ein 45-jähriger Mann aus Rüthen war mit seinem Dacia in Richtung Külbe unterwegs. Er beabsichtigte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei übersah er einen 31-jährigen Mann aus Warstein, der mit einem Elektro-Skateboard auf dem Bürgersteig in Richtung Warstein unterwegs war. Der Skateboard-Fahrer prallte gegen den Pkw und stürzte über die Motorhaube auf den Asphalt. Dabei verletzte er sich leicht. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 3000,- EUR. Dem E-Skater war es gar nicht recht, dass die Polizei hinzugezogen wurde. War er doch erst am vergangenen Samstag mit dem nicht für den Verkehr zugelassenen Vehikel kontrolliert worden. Deswegen wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Führerschein, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verstoß gegen die Zulassungsordnung geschrieben. Auch diesmal erwarten ihn dieselben Anzeigen. Nach Angaben mehrerer Zeugen war das Gefährt mindestens so schnell wie ein Mofa unterwegs. (lü)

