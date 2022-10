POL-SO: Automat aufgebrochen

Bad Sassendorf (ots) - Am Sonntag, um 21:45 Uhr, meldeten zwei Zeugen den Brand zweier Mülleimer im Kurpark. Die beiden 39- und 41-jährigen Zeugen hatten in der Nähe des Adventure Golfs einen brennenden Eimer entdeckt. Mithilfe eines am Spielplatz gefundenen Eimers konnten die Flammen mit Sand gelöscht werden. Danach entdeckten sie in der Nähe einer Brücke einen zweiten Abfallbehälter aus dem Flammen schlugen. Sie holten diesmal mit dem aufgefundenen Eimer etwas ...

mehr