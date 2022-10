POL-SO: Eierautomat aufgebrochen

Werl (ots) - Am Sonntag, um 17:45 Uhr, wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Schützenstraße durch einen Rauchmelder alarmiert. Ein Bewohner verständigte sofort die Feuerwehr. Im Keller des Hauses brannte es im Bereich der Waschküche. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner in Frage. Durch die Flammen wurde neben der Elektrik auch die Heizung des Hauses in Mitleidenschaft ...

