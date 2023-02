Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 10.02.2023

Goslar (ots)

Diebstahl

Erneut kam es am Donnerstagmorgen, zwischen 08.30 Uhr und 08.55 Uhr, zu einem Geldbörsendiebstahl in einem Discounter in der Braunschweiger Straße. Einer 79-jährigen Seesenerin wurde in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem im Einkaufswagen abgelegten Jutebeutel die Geldbörse entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 170 Euro. Eine Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05381/9440 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Seesener mit seinem Pkw die Hermann-Löns-Straße in Richtung Frankfurter Straße, um diese in Richtung Engelade zu überqueren. Hierbei übersah er den Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Seesen, welcher die Frankfurter Straße in Richtung Industriegebiet befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. Der 22-jährige wurde hierdurch leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 61-jähriger Fahrzeugführer wurde am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, in Kirchberg durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei wurden deutlicher Atemalkoholgeruch und alkoholtypische Ausfallerscheinungen bei der Person festgestellt. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 61-jährigen Kirchberger wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Betrug

Ein 48-jähriger Seesener erstattete bei der Polizei zwei Strafanzeigen gegen eine bislang unbekannte Person. Zweimal wurde versucht, mit den Daten des Anzeigenerstatters einen Vertrag für eine Hausfinanzierung abzuschließen. Die Ermittlungen hierzu wurden seitens der Polizei aufgenommen.

i.A. Behnke, POK'in

