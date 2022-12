Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an einem Firmengebäude

Bingen, Saarlandstraße (ots)

In der Nacht vom 29.12.2022 auf dem 30.12.2022 kam es im Bereich der Saarlandstraße in Höhe der Hausnummer 42 zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter reißen ein Hinweisschild sowie ein Ausfahrtsspiegel an einem Firmengebäude ab. Auch schlagen sie eine Glasscheibe ein, bevor sie von der Tatörtlichkeit fliehen. Zurzeit liegen keine Hinweise auf den/die Täter vor. Bei Hinweise melden sie sich bitte an die Polizei in Bingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell