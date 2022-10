POL-LG: ++ Streit endet mit "Stichverletzung" ++ 23-Jähriger vorläufig festgenommen ++ Opfer mit Rettungswagen ins Krankenhaus ++ Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ Streit endet mit "Stichverletzung" ++ 23-Jähriger vorläufig festgenommen ++ Opfer mit Rettungswagen ins Krankenhaus ++ Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an ++

Lüchow

Eine Stichverletzung im Oberkörper erlitt ein 24-Jähriger in den frühen Morgenstunden des 09.10.22 im Umfeld eines Tanzcafes in der Wallstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war es in der Nacht zu einem Streit zwischen dem 24-Jährigen sowie einem 23 Jahre alten Lüchower gekommen. Gegen 05:20 Uhr stach dann der 23-Jährige auf den 24-Jährigen vor dem Tanzcafe ein und verletzte diesen schwer. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Salzwedel gebracht. Der vermeintliche Täter entfernte sich zu Fuß.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen sicherten Beamte den Ereignisort und führten auch intensive Ermittlungen in Bezug auf den Täter. Noch am 09.10.22 durchsuchte die Polizei die Wohnung des 23-Jährigen in Wustrow sowie eine weitere Anlaufadresse, so dass sich der 23-Jährige noch am Morgen bei der Polizei "stellte". Er wurde vorläufig festgenommen, machte nur einzelne Angaben und lässt sich durch einen Anwalt vertreten. Bei ihm wurde noch am Morgen eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Parallel stellte die Polizei in der Wohnung des Mannes mehrere Messer fest. Ob die Verletzung des 24-Jährigen mit einem Stück Glas oder einem Messer verursacht wurden, ist aktuell Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei wird am heutigen Tage das Umfeld bzw. die Jeetzel auch mit Polizeitauchern nach dem möglichen Tatwerkzeug absuchen.

Die weiteren Ermittlungen im Hinblick auf einen versuchten Totschlag bzw. gefährliche Körperverletzung dauern an. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der 23-Jährige aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

