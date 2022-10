Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Auto-Posing-Szene im Visier" - Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf Verkehrsverhalten und bauart-/technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen ++ auch Schallpegelmessanlage im Einsatz ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ "Auto-Posing-Szene im Visier" - Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf Verkehrsverhalten und bauart-/technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen ++ auch Schallpegelmessanlage im Einsatz ++ weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Ihre Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf das Verkehrsverhalten und bauart-/ technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen setzte die Polizei im Rahmen einer Großkontrolle in den Abend- und Nachtstunden zum 08.10.22 in der Region Uelzen fort.

Seit geraumer Zeit mehren sich - insbesondere in den Nächten am Wochenende - Beschwerden unter anderem von Einwohnern welche Anstoß am Fehlverhalten überwiegend junger Verkehrsteilnehmer nehmen, die mit augenscheinlich baulich/technisch veränderten Kraftfahrzeugen unnötigen Lärm verursachen und sich nicht an geltende Verkehrsregeln halten. Dabei fallen entsprechende "Auto-Poser" in wechselweise auch in den verschiedenen Bereich der Region u.a. in Uelzen, Lüchow, Dannenberg wie auch in Lüneburg auf. Parallel fielen einzelne insbesondere hochmotorisierte Fahrzeugführer auch durch ihr Verhalten im Straßenverkehr auf. Trauriger Höhepunkt war hier die tödliche Fahrt zweier junger Männer mit einem hochmotorisierten Pkw in den Nachtstunden zum 29.01.22 in Dannenberg, der an einem Baum endete.

Seit mehr als einem Jahr hat die Polizei in allen drei Landkreisen der Region im täglichen Dienst wie auch im Rahmen von Schwerpunktkontrollen verstärkt und gebündelt und dabei dienststellenübergreifend die PolizeibeamtInnen in diesem Bereich fortgebildet.

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe "Auto-Poser" der Polizeiinspektion kontrollierten am Freitagabend/ -nacht mehr als spezialisierte 10 BeamtInnen der Polizeiinspektion sowie der Polizeidirektion mobil und auch mit zivilen Fahrzeugen mit Schwerpunkt Uelzener Stadtgebiet. Für erste technische Überprüfungen waren dabei auch der Schallpegelmessstand sowie weitere Technik im Einsatz.

Dabei nahmen die Einsatzkräfte gezielt szenetypische Fahrzeuge ins Visier. Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge sowie 30 Personen genauer kontrolliert, 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ab 20 Uhr wurden erste PKW mit Szene-Bezug im Innenstadtbereich (Gudesstraße, Lüneburger Straße, Schnellenmarkt, Hammersteinkreisverkehr) festgestellt. Dieses Aufkommen erhöhte sich stetig bis ca. 24:00 Uhr. Bei fraglichen bauartrechtlichen Veränderungen an den geführten Fahrzeugen sowie anlassbezogen (u.a. wiederholte Lärmverstöße vor den Kneipen an der Gudestorbrücke) wurden Kontrollen der Fahrzeuge sowie deren Insassen durchgeführt. Diese zeigten sich teilweise uneinsichtig hinsichtlich der durch zivile Kräfte an der Gudestorbrücke dokumentierten Verstöße. An mehreren Fahrzeugen wurden unzulässige Veränderungen festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin konnten diverse Verhaltensverstöße mit "Poserbezug" durch die im Einsatz befindlichen zivilen Streifenfahrzeugen festgestellt werden (überwiegend unzulässiger Lärm sowie unnötiges Umherfahren).

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell