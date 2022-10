Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dbg./Uelzen vom 07. - 09.10.2022 +++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Am 07.10.2022 kam es am Nachmittag im Schnellenberger Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrzeugführer eines PKW und einem Mädchen (12) auf ihrem Fahrrad. Der PKW kollidierte mit dem Fahrrad, als das Kind gerade in Höhe eines griechischen Restaurants fahrend die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß erlitt das Mädchen Kopfverletzungen und wurde infolgedessen im Städtischen Klinikum behandelt.

Lüneburg - Zwei PKW im Stadtgebiet beschädigt

Ebenfalls am Nachmittag des 07.10.2022 wurde der Polizei je ein beschädigtes Fahrzeug in der Bergstraße und auf dem Parkplatz der Sülzwiesen gemeldet. Sowohl bei dem VW Up als auch bei dem Ford Transit zerstörten die bisher unbekannten Täter eine Scheibe durch Gewalteinwirkung. Aus einem der beiden Fahrzeuge wurde darüber hinaus eine Sonnenbrille entwendet.

Lüneburg - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes, Täter ermittelt

Am 08.10.2022, gegen 00:30 Uhr, entwendete ein 25-jähriger Mann ein in einer Tiefgarage in der Friedenstraße angeschlossenes E-Bike im Wert von ca. 5.400 Euro. Aufgrund eines vom Geschädigten am Fahrrad angebrachten GPS-Trackers konnte der Täter noch fahrend angetroffen werden. Das E-Bike konnte wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Lüneburg - Handgemenge und zerbrochene Scheibe in Kult-Kneipe

Am 08.10.2022, gegen 03:40 Uhr, kam es in einer Lüneburger Kult-Kneipe in der Straße Am Springintgut zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei stark alkoholisierte Männer im Alter von 20 und 42 Jahren gerieten aufgrund unterschiedlicher Meinung zur abgespielten Musik in einen Streit, der mit Körperverletzungshandlungen beider Parteien endete. Der 20-jährige Mann schlug aus Wut noch eine Scheibe der Zugangstür ein. Wegen seines weiterhin renitenten Verhaltens wurde er den Rest der Nacht der Gewahrsamszelle zugeführt. Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzungen und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Lüneburg - Aufgehebelter Zigarettenautomat

Vermutlich in der Nacht vom 07.10.2022 auf den 08.10.2022 wurde in der Julius-Leber-Straße im Stadtteil Kaltenmoor ein Zigarettenautomat von einer bisher unbekannten Person aufgehebelt. Augenscheinlich wurden diverse Packungen Zigaretten und eine unbekannte Menge an Bargeld aus dem Automaten entwendet. Spuren wurden gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Körperverletzung und räuberischer Diebstahl einer Tüte Chips

Am 08.10.2022 schlug ein alkoholisierter 20-jähriger Mann gegen 18:25 Uhr in einem Supermarkt im Stadtteil Goseburg-Zeltberg einem an der Kasse wartenden Kunden nach einem kurzen Wortwechsel einmal mit der flachen Hand ins Gesicht und bespuckte weiterhin eine Verkäuferin. Wenig später entwendete der Täter in einem Discounter unweit des ersten Tatorts eine Tüte Chips und sicherte seine Beute durch körperliches Einwirken auf zwei hinterherlaufende Mitarbeiterinnen des Discounters. Nach kurzer Flucht konnte er in Tatortnähe gestellt werden. Nach Feststellung der Personaldaten musste der Täter entlassen werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen mehrerer Körperverletzungs- und Eigentumsdelikte.

Scharnebeck - Auseinandersetzung zwischen Mietern eines Gästehauses

In der Nacht vom 08.10.2022 auf den 09.10.2022 gerieten mehrere alkoholisierte Personen in einem Gästehaus in der Hauptstraße in Scharnebeck in einen Streit, in dessen Verlauf auch ein Messer durch eine Tür gerammt wurde. Weiterhin sei es zu einer Schlägerei zwischen mindestens zwei Personen aus der Gruppe gekommen. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden zwei Personen dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Rullstorf - Illegale Müllentsorgung von Altreifen

Ein bisher unbekannter Umweltsünder entsorgt mehrere Altreifen im Bereich der K2 zwischen Scharnebeck und Lüdersburg - Bereich Rullstorf - nahe eines Waldstücks in Richtung Kieswerk Menneke. Hinweise nimmt die Polizei in Scharnebeck unter der Rufnummer 04136 - 900590 entgegen.

Lüchow

Hitzacker - Motorradfahrer verunfallt unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend kam ein 69-Jähriger Mann in einer langgezogenen Rechtskurve in Hitzacker mit seinem Kleinkraftrad von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Im Krankenhaus wurde ein Alkoholwert von 1,04 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt und den Mann erwartet eine Strafanzeige.

Splietau - Schuppenbrand

Samstagnacht geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Werkstattschuppen in Splietau in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes verhindern und das Feuer löschen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro - 10.000 Euro.

Lüchow - Bierflasche auf den Kopf

In Lüchow gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 16-Jähriger und ein 52-Jähriger Mann aneinander. Der 16-Jährige schlug dem 52-Jährigen dabei eine Bierflasche auf den Kopf, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Der 16-Jährige wurde dann zu Boden geschubst und erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Die beiden alkoholisierten Männer lehnten eine Behandlung durch die Rettungswagenbesatzung ab.

Dannenberg - Drogenfund nach Sachbeschädigung

Ein 38-Jähriger Mann schlug am Samstag in Dannenberg die Scheibe seiner Wohnungstür kaputt. Bei der anschließenden polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnten die eingesetzten Beamten einen Behälter mit Marihuana auffinden. Den Mann erwarten nun zwei Strafverfahren.

Dannenberg - Jugendlicher bekifft auf E-Scooter

In Dannenberg befuhr ein 15-Jähriger mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße, als er durch Polizeibeamte kontrolliert wurde. Hierbei wurde festgestellt, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von THC stand. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen

Suderburg - Unbekannte stehlen Holzstämme

Aus dem Waldgebiet zwischen Breitenhees und Hösseringen entwendeten Unbekannte gut 25 Raummeter Birkenholz mit einer Stammlänge von etwa 3 Metern. Der Abtransport, höchstwahrscheinlich unter Nutzung eines Lkw, ereignete sich zwischen Donnerstag, den 08.09.2022 und Samstag, den 01.10.2022. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten die Polizeistation in Ebstorf unter 05822 / 947920 zu kontaktieren.

Uelzen - Berauschter Fahrer

Am Freitagabend kontrollierten die Beamten im Innenstadtbereich einen 27-jährigen Fahrer eines Pkw. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Bad Bevensen - Handfeste Streitigkeiten

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Bar in der Lüneburger Straße und im Innenstadtbereich zu Streitigkeiten unter mehreren Personen, die in körperlichen Auseinandersetzungen enden. Dabei wurden Personen durch Schläge mit einer Flasche leicht verletzt.

Uelzen - Die "Auto-Poser-Szene" im Blick

Bei Verkehrskontrollen am Freitagabend, bis in den frühen Samstagmorgen, wurden diverse Verkehrsverstöße festgestellt. Dabei stand die sogenannte "Auto-Poser-Szene" besonders im Visier der Beamten. Festgestellt wurden u.a., neben nicht angelegte Sicherheitsgurten, nicht erlaubte Veränderungen an Rückleuchten, sowie unzulässige Bauartveränderungen an Auspuffanlagen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der Kraftfahrzeuge führten. Insgesamt kam es zur Einleitung von zwölf Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst Tel.: 04131 / 8306 2215

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell