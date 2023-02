Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.02.2023

Goslar (ots)

Seesen-Herrhausen

- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Unfallflucht

Am 08.02.2023 gegen 15:50 Uhr kam es in Herrhausen auf Höhe `An der Kirche 2` zu einem Verkehrsunfall. Ein 84jähriger PKW-Fahrer aus Seesen übersah einen 65jährigen Seesener, welcher kurz zuvor aus seinem PKW gestiegen war, und touchiert diesen am Bein. Der 65-Jährige wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt, da der Zusammenstoß in Schrittgeschwindigkeit erfolgte.

Als der Fußgänger den Fahrzeugführer zur Rede stellen wollte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Verursachers konnte jedoch vom Geschädigten abgelesen werden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen 05381/9440

Seesen

-Nach Diebstahl geschnappt

Am 08.02.2023 gegen 08:30 Uhr entwendete ein 34jähriger georgischer Staatsangehöriger ein Daten-/Ladekabel aus den Auslagen des Shops einer Tankstelle in der Braunschweiger Str. und flüchtete anschließend.

Die Tathandlung wurde durch die Videoüberwachung der Tankstelle dokumentiert.

Der Tatverdächtige konnte anhand der detaillierten Beschreibung durch die eingesetzten Beamten noch im Nahbereich festgestellt werden. Das Diebesgut hatte er noch bei sich.

Nach Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde der Beschuldigte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell