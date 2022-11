LPI-J: Sachbeschädigung

Jena (ots) - Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte, der 44-Jährige männliche Vermisste aus Schwerstedt bei Weimar, welcher seit dem 30.10.2022 abgängig war, am 31.10.2022 gegen 09.00 Uhr wohlbehalten in einem Gasthof in Gersfeld angetroffen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

