POL-PPKO: Ladendieb erkämpft sich seinen Weg ins Freie

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 26.10.2022 gegen 15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kurfürstenstraße in Koblenz. Die 49-jährige Geschädigte parkte ihr Auto am Vortag, den 25.10.2022 gegen 17 Uhr vorwärts in einer Parklücke in der Nähe eines Glascontainers ein. Als sie am Folgetag nach dem Pkw sah, war dieser am linken Fahrzeugheck beschädigt worden. Der Unfallverursacher hatte den Wagen ...

mehr