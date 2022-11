Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots)

Am 29.10.2022 gegen 22:20 Uhr befuhr der Fahrer eines Opel MOKKA die Landstraße aus Legefeld kommend in Richtung Bad Berka. Ca. 300 Meter vor der Buchholzkurve überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht verhindern. Der Schwarzkittel überlebte den Zusammenstoß nicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschlepp- unternehmen geborgen werden.

Der Fahrer eines Tesla befuhr am 30.10.2022 gegen 21:45 Uhr die Landstraße aus Wohlsborn kommend in Richtung Weimar / Schöndorf. Ca. 600 Meter vor dem Ortseingang Weimar lief ein Reh über die Straße. Auch hier konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Reh flüchtete über das angrenzende Feld. Am Tesla entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am 01.11.2022 gegen 05:30 Uhr auf der Landstraße von Sachsenhausen in Richtung Wohlsborn. Ein über die Straße laufendes Reh kollidierte hier mit einem Pkw Ford. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

