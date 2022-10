Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Laasdorf

Laasdorf (ots)

Samstagabend kurz vor Mitternacht brach ein bislang unbekannter Täter in Laasdorf im Gewerbegebiet Oberanger in das dortige Post- und Paketzentrum ein. Der Täter überstieg einen Zaun und hebelte ein Fenster auf. Nachdem so der Einbruchsalarm ausgelöst wurde, flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung ohne Beute. Am Fenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell