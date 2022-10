Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht ID Jena

Jena (ots)

Dreiste Diebe bestehlen Rentnerin

Am Freitagnachmittag informierte eine völlig aufgelöste Rentnerin die Polizei Jena über einen Diebstahl aus ihrer Wohnung. Hier hatten sich eine männliche und eine weibliche Person unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der 95-Jährigen verschafft und diese dazu gebracht ihren Tresor zu öffnen. In der Folge lenkten sie die Frau ab und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie die Bankkarte der Frau. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Diebe nicht mehr gestellt werden.

Erfolgreicher Trickbetrug

Von Donnerstag bis Freitag erhielt eine 57-jährige Frau diverse Nachrichten per WhatsApp von einer ihr nicht bekannten Telefonnummer. Der Schreiber gab sich als Sohn der Geschädigten aus und überredete diese schließlich unter Vorgabe falscher Tatsachen, eine Überweisung in Höhe von ca. 3000EUR vorzunehmen.

Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Ein 25-Jähriger befuhr am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr die Stadtrodaer Straße in Jena stadteinwärts. Auf Höhe der Wöllnitzer Straße kommt er aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der dortigen Lichtzeichenanlage sowie einer Laterne, welche beide vollständig zerstört wurden. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. An der Ampelanlage entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000EUR, am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 40.000EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell