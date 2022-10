LPI-J: Angebrannte Hähnchenflügel

Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag stellte eine 47-Jährige Bad Berkaerin ihren Pkw VW Polo auf dem Parkplatz in der Blankenhainer Straße, Höhe Hausnummer 48, in Bad Berka ab. Das neben ihr abgestellte unbekannte Fahrzeug parkte aus der Parklücke aus und touchierte dabei den VW Polo. Es entstand Sachschaden am Stoßfänger und Seitenspiegel. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeugs entfernte ...

