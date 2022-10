Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 28.10.2022 bis 30.10.2022

Kriminalitätslage

Im Zeitraum vom 27.10.2022 gegen 19:220 Uhr bis zum 28.10.2022 gegen 06:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw im Ernst- Thälmann- Ring in Apolda. Hier hatte die Halterin des Pkw Opel ihr Fahrzeug in diesem Zeitraum geparkt und stellte anschließend fest, dass alle vier Reifen ihres Fahrzeugs zerstochen wurden. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten hier vermutlich mittels eines Messer den Schaden in Höhe von etwa 250 Euro mutwillig verursacht. Zeugen des Sachverhalts melden sich bitte bei der Polizei Apolda.

Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich am 29.10.2022 gegen 21:45 Uhr in Apolda am dortigen Busbahnhof. Hier wurden zur Tatzeit durch 4 litauische Staatsbürger zwei Verkehrsschilder aus der Verankerung gebrochen und anschließend dort auf dem Gehweg liegen gelassen. Der Vorfall konnte durch Anwohner beobachtet und der Polizei mitgeteilt werden, welche anschließend die Täter vor Ort stellen konnten.

Verkehrslage

Im Zeitraum zwischen dem 26.10.2022 gegen 06:30 Uhr und dem 28.10.2022 um 22:00 Uhr kam es in der Ortslage Großheringen in der dortigen Vigastraße zu einer Unfallflucht. Hier wurde ein hier geparkter Pkw Skoda durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich stieß hier der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeugs beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw Skoda. Es entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden an der Stoßstange und Fahrertür in Höhe von etwa 3000 Euro. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 28.10.2022 gegen 16:15 Uhr ebenfalls in der Ortslage Großheringen. Hier befuhr eine 70jährige Fahrerin eines Pkw Fiat mit ihrem Fahrzeug die Camburger Straße aus Richtung Naumburg kommend in Richtung Schlöben. In einer Kurve geriet die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und beschädigte hier ein entgegenkommendes Fahrzeug Pkw Seat. Nach dem Unfall entfernte sich die 70jährige Fahrerin pflichtwidrig von der Unfallstelle und konnte kurze Zeit später durch die Polizei auf einer Wiese versteckt aufgefunden werden, als sie gerade dabei war, noch einen kräftigen Schluck aus einer Schnapsflasche zu nehmen. Die 70jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert und trat gegenüber den eingesetzten Beamten sehr unkooperativ auf. Da sie keinen Mitwirkungswillen zeigte, musste die Frau durch die Beamten in den Funkwagen getragen und anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus gefahren werden. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell