Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung auf dem Theaterplatz

Weimar (ots)

Zwei Jugendliche, 17 und 16 Jahre, saßen in der Nacht von Samstag zu Sonntag auf einer Sitzbank auf dem Theaterplatz in Weimar. Gegen 01:30 Uhr liefen zwei unbekannte männliche Personen an den Jugendlichen vorbei, unterhielten sich lautstark und schrien herum. Aufgrund der unpassenden Lautstärke begab sich der 16-Jährige zu den beiden unbekannten Personen und forderte sie zur Ruhe auf. Daraufhin wurde dieser durch die unbekannten Personen bedroht und in das Gesicht geschlagen. Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

