Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet - Beamte stellen Marihuana sicher

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17.02.), gegen 16 Uhr, missachtete der Fahrer eines roten VW-Lupo die Anhaltezeichen einer Polizeistreife und entzog sich der beabsichtigten Kontrolle im Bereich der Lindenstraße, indem er Gas gab und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen versuchte. Hierbei machte der Flüchtende teils gefährliche Fahrmanöver und fuhr unter anderem entgegen der vorgeschriebenen Richtung in eine Einbahnstraße. Doch die Verfolgung dauerte nicht lange und endete in Höhe der Ortslage Frimmersdorf. Offenbar sah der Mann hinter dem Steuer ein, dass seine Aussichten zu entkommen eher gering waren. Gründe für seinen Fluchtversuch fanden sich gleich mehrere. Neben seiner Aussage, ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen zu sein, fanden die Polizisten auch 33 Cliptütchen mit Marihuana. Zudem waren die Kennzeichen auf dem Lupo nicht für den Kleinwagen ausgegeben worden. So dass auch die Eigentumsverhältnisse des Autos zunächst unklar waren. Der 23-jährige Grevenbroicher musste die Beamten mit zur Wache begleiten. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, wegen des begründeten Verdachts auf Drogenkonsum. Die aufgefunden Rauschmittel stellte die Polizei sicher. Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung und möglicher Delikte im Zusammenhang mit den falschen Kennzeichen wurden eingeleitet.

