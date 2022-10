Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geburtstagsfeier eskaliert

Weimar (ots)

In der Kleingartenanlage "Am Waldschlößchen" in Weimar eskalierte in der Nacht von Samstag zu Sonntag eine Geburtstagsfeier. In Folge einer verbalen Auseinandersetzung kam es zu einer Beleidigung zwischen zwei Feiernden. Ein dritter Feiernder ging dazwischen, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Einer der Beteiligten erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die Geburtstagsfeier wurde aufgelöst und die Beteiligten nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause geschickt. Durch die Polizei Weimar wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

