Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 07.02.2023

Goslar (ots)

Seesen

Am 06.02.2023 meldet eine Geschädigte aus Seesen dem PK Seesen einen Geldbörsendiebstahl. Die Geschädigte habe am Samstag den 04.02.23 gegen 15:00 Uhr im Einzelhandelsgeschäft Lidl einkaufen wollen, stellte jedoch an der Kasse fest, dass ihr kurz zuvor die Geldbörse entwendet wurde. Vor dem Einkauf habe sie diese noch besessen. Auffälligkeiten im und vor dem Geschäft habe sie nicht festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen 05381/9440

Seesen

Durch einen Baustoffhandel aus Seesen wird am 06.02.2023 dem PK Seesen eine Sachbeschädigung durch Graffiti in der Bismarckstraße gemeldet. Ein unbekannter Täter hat eine Wand des Firmengebäudes mit Buchstaben und Zahlen besprüht. Es wurde eine Fläche von mehreren Quadratmetern verunstaltet. Gesamtschaden ca. 500,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 06.02.2023 entwendet ein unbekannter Täter gegen 10:30 Uhr einen Elektro-Scooter aus einem Treppenhaus einer Arztpraxis Am Wilhelmsplatz in Seesen. Der Scooter wurde durch den Geschädigten dort kurz abgestellt. Bei dem Scooter handelt es sich um einen Soflow mit grünem Versicherungskennzeichen. Sachschaden 740,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 06.02.2023 wird durch die Oberschule Seesen eine Sachbeschädigung gemeldet. Ein zur Zeit unbekannter Täter bewirft/beschießt zwei Scheiben der Oberschule mit einem unbekannten Gegenstand. Die Scheiben werden hierbei beschädigt. Sachschaden ca. 600,- Euro. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Tatwerkzeug um eine Luftdruckpistole oder Zwille handeln. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen 05381/9440

