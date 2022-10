Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Transporter prallt gegen Baum; Fahrer lebensgefährlich verletzt - Riedlingen

Ulm (ots)

Bei einem Überholvorgang hat ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der 47-jährige ist am Samstag gegen 12:25 Uhr auf der B 311 von Riedlingen in Richtung Ertingen unterwegs gewesen. Im dreispurigen Bereich der B 311 überholte er mit seinem Klein-Lkw ein anders Fahrzeug. Als er nach Abschluss des Überholmanövers wieder nach rechts einscheren wollte, verlor der Mann die Kontrolle über seinen Transporter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn kollidierte der Opel mit einem Baum und entwurzelte diesen. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert. Der Transporter wurde bei dem Unfall totalbeschädigt. Der Sachschaden summiert sich insgesamt auf gut. 7.500 Euro.

