Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Vorfahrt missachtet

Vier verletzte Personen und einem Sachschaden in Höhe von 14000 Euro nach Vorfahrtsverletzung

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 28jährige mit ihrem BMW die Bad Schussenrieder Straße in Richtung Bad Schussenried. An der Einmündung zur L275 musste die BMW-Fahrerin zunächst verkehrsbedingt warten, um einen Pkw auf der L275 durchfahren zu lassen. Danach fährt die 28jährige mit ihrem BMW an und biegt nach links in Richtung Bad Schussenried auf die L275 ein. Hierbei übersieht sie einen auf Bad Schussenried kommenden vorfahrtsberechtigten Peugeot. Es kommt im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 86jährige Peugeot-Lenkerin wird durch den Aufprall schwerverletzt, ihre 86jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die 28jährige BMW-Fahrerin und ihre 54jährige Beifahrerin werden bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 14 000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2090265)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell