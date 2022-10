Ulm (ots) - Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde dabei ein 20jähriger Mann derart malträtiert, dass er ohne Bewusstsein am Boden liegen blieb. Der Mann war gegen 2 Uhr in einem Lokal am Lautenberg mit anderen in Streit geraten. Daraufhin wurde ihm Hausverbot erteilt. Der Streit eskalierte dann ...

mehr