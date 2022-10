Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Frontalzusammenstoß

Gleich zwei Autofahrer starben am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 28

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 21.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Blaubeuren und Laichingen kurz vor der Abfahrt Suppingen-Ost. Ein 62jähriger war mit seinem Toyota Auris aus Richtung Blaubeuren kommend aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort prallte er frontal mit einer entgegenkommenden Mercedes C-Klasse zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der Toyotafahrer und auch der 43jährige Mercedesfahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Die vor Ort eintreffenden Notärzte konnten nur noch den Tod der beiden Fahrer feststellen. Beide Verstorbene mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugwracks befreit werden. Außer den Notarztwagen waren noch mehrere Fahrzeuge der Feuerwehren Laichingen und Suppingen und auch das THW Laichingen eingesetzt. Die Straße musste nach dem Verkehrsunfall von der zuständigen Straßenmeisterei und einem Abschleppunternehmen gereinigt werden. Es waren größere Mengen Öl und Kühlwasser aus den zerstörten Autos ausgelaufen. Die Fahrbahn konnte erst in den frühen Morgenstunden des Samstags wieder freigegeben werden. Der Verkehrsunfall wurde von der Verkehrspolizei Mühlhausen aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2090747)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell