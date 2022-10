Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Zwei Autofahrer starben auf der B 28

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm vom 21.10.2022, 21.55 Uhr

Am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, begegneten sich zwei Autos auf der B 28 Höhe Suppingen. Ein 43-Jähriger fuhr mit einem Mercedes aus Richtung Reutlingen kommend nach Blaubeuren. Ein 62-Jähriger kam ihm mit seinem Toyota entgegen. Kurz nach der Anschlusstelle Suppingen-Ost kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Bisher konnte die Polizei aber nicht klären, ob ein Fahrer auf die Seite des anderen kam oder beide zu weit in der Mitte fuhren. Zur Unfallzeit hatte es stark geregnet. Beide Fahrer waren eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Beide verstarben an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der Schaden am Mercedes wird mit 10.000 EUR, am Toyota mit 7.000 EUR angenommen. Der Rettungsdienst war mit einem Einsatzleiter, zwei Notärzten und zwei Rettungswagen eingesetzt. Die Feuerwehren aus Laichingen und Suppingen hatten sieben Fahrzeuge plus dem stellv. Kreisbrandmeister vor Ort. Das Technische Hilfswerk ist mit drei Fahrzeugen zur Ausleuchtung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Drei Notfallseelsorger unterstützten die Polizei bei der Benachrichtigung der Angehörigen. Derzeitig ist die B 28 noch gesperrt.

