Ulm (ots) - Gegen 3.15 Uhr hatte ein 62-jähriger Wirt mit einem 45-jährigen Bekannten sein Gasthaus in der Kirchstraße bereits geschlossen, als zwei Unbekannte an die Tür geklopft haben sollen. Der Gastwirt öffnete und zwei Unbekannte sollen in die Gaststätte eingedrungen sein. Einer der beiden soll eine ...

mehr