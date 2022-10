Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zeugen Gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag verletzten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Unbekannte einen Gastwirt in Göppingen mit einer Pistole.

Ulm (ots)

Gegen 3.15 Uhr hatte ein 62-jähriger Wirt mit einem 45-jährigen Bekannten sein Gasthaus in der Kirchstraße bereits geschlossen, als zwei Unbekannte an die Tür geklopft haben sollen.

Der Gastwirt öffnete und zwei Unbekannte sollen in die Gaststätte eingedrungen sein. Einer der beiden soll eine Pistole in der Hand gehabt haben. Damit soll er dem Wirt mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Dabei löste sich angeblich ein Schuss, der jedoch keinen traf.

Der 45-Jährige soll dem durch die Schläge verletzten Wirt zu Hilfe gekommen sein. Daraufhin sollen die Täter die Flucht in Richtung Kornhausplatz ergriffen haben. Der 45-Jährige verfolgte die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen zu Fuß. Dabei soll einer der beiden mit der Pistole auf ihn geschossen haben. Der Schuss verfehlte ihn und traf stattdessen den Rahmen der Tür der Gaststätte.

Als der 45-Jährige eine Stunde später an seiner Wohnanschrift in Bad Boll ankam, sollen ihm drei Unbekannte aufgelauert haben. Noch bevor es zu einer Auseinandersetzung kam flüchtete der mit seinem Auto.

Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/632360) ermittelt nun den genauen Sachverhalt. Sie sucht nach den Unbekannten und bittet um Hinweise von Zeugen.

- Wem sind in der Nacht auf Samstag Personen in Göppingen oder Bad Boll aufgefallen, die sich verdächtig verhielten? - Wer hat in Göppingen in der Stadtmitte in dieser Nacht Schüsse gehört? - Wer hat in Göppingen in dieser Nacht Männer Richtung Kornhausplatz rennen sehen? - Wer kann etwas zu den Fahrzeugen sagen, die die Unbekannten vermutlich nutzten? - Wer kann etwas zu der Auseinandersetzung in der Gaststätte in der Kirchstraße sagen?

Hinweis der Polizei:

Stellen sie sich vor sie würden Überfallen werden. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++2044362 (AW)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell