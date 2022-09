Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Leverdingen: Haus und Schuppen aufgehebelt; Schneverdingen: Motorroller gestohlen und liegen gelassen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.09.2022 Nr. 1

19.09 / Haus und Schuppen aufgehebelt

Leverdingen: Unbekannte hebelten in dem Zeitraum 25.08.22 bis 19.09.22 ein Einfamilienhaus sowie angrenzende Schuppen in Leverdingen auf, gelangten in die Objekte und durchsuchten sie. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

25.09 / Motorroller gestohlen und liegen gelassen

Schneverdingen: Von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte einen Motorroller Piaggio von einem Grundstück an der Harburger Straße. Weil sie das Lenkradschloss nicht überwinden konnten, ließen sie das Fahrzeug im Nahbereich liegen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

