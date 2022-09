Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom Wochenende der 38.KW

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 38.KW

Ohne Führerschein und betrunken Unfall verursacht

Wedemark (Gemarkung) / Buchholz (Aller)

Bereits Freitagabend wurde der Polizei per Notruf durch andere Verkehrsteilnehmer eine Trunkenheitsfahrt auf der Bundesautobahn 7 gemeldet. Ein Transporter-Fahrer war in starken Schlangenlinien auf der Bundesautobahn gefahren, hatte hierbei die mittlere Betonschutzwand touchiert und war anschließend an der Anschlussstelle Schwarmstedt abgefahren. Die sofort entsandten Polizeikräfte vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel konnten das gesuchte Fahrzeug schließlich am Fahrbahnrand der Bundesstraße 214 nahe der Anschlussstelle Schwarmstedt feststellen. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich schnell der gemeldete Verdacht. Bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer aus Burgdorf wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille festgestellt. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeugführer wurde die Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr i.V.m. dem verursachten Verkehrsunfall ermittelt.

Verkehrsunfall I

Groß Eilstorf

Am 24.09.2022, um 14 Uhr, übersah eine wartepflichtige 19-jährige Fahranfängerin beim Einfahren auf die Bundesstraße 209 die herannahende von links kommende 29-jährige Fahrzeugführerin; möglicherweise da die Sicht durch Witterung und Baumbewuchs behindert war. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallverursacherin wurde vor Ort durch Rettungskräfte auf Grund von Nackenschmerzen behandelt.

Verkehrsunfall II

Schwarmstedt

Am 24.09.2022, um 15:45 Uhr, übersah eine 32-jährige Fahrzeugführerin einen vorfahrtsberechtigten Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam, wobei der 80-jährige Fahrzeugführer und die 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden und in Krankenhäuser gebracht wurden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Parkbesucherin angefahren

Hodenhagen

Am 24.09.2022, gegen 11:55 Uhr, hielt sich eine 24-jährige Besucherin des Serengeti Parks Hodenhagen in einem der Freigehege bei den Elefanten auf. Beim Überqueren des dortigen Weges fuhr ihr eine 31-jährige aus Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren Pkw übersehen gegen den Fuß, wodurch sie starke Schmerzen erlitt. Eine sofortige ärztliche Hilfe war jedoch nicht erforderlich.

Betrunken Auto gefahren

Stübeckshorn

In den späten Abendstunden des Samstags kommt ein 29-jähriger Passatfahrer zwischen Stübeckshorn und dem Töpinger Kreisel von der Fahrbahn der B 209 nach rechts ab und fährt in einen Graben. Der Grund für diesen Unfall stellte sich schnell heraus. Der junge Mann war alkoholisiert. Ein Test ergab den Wert von 1,29 Promille. Auf seinen Führerschein wird er zukünftig verzichten müssen. Zudem wird er sich strafrechtlich verantworten müssen.

