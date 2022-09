Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Schönnen: Bushaltestelle beschädigt/Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Eine Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt an der Bundesstraße 45, geriet am Mittwochabend (28.09.), gegen 22.40 Uhr, in das Visier von Vandalen. Zur Tatzeit an der Stelle vorbeifahrende Autofahrer vernahmen einen lauten Knall und verständigten daraufhin die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, wurde ein Glaselement der Haltestelle mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um weitere Zeugenhinweise an die Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

