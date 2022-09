Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Ungebetene Gäste in Kleingartenanlage

Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Zwischen Montagabend (26.9.) und Mittwochmittag (28.9.) verschafften sich Eindringlinge Zutritt zu mehreren Parzellen einer Kleingartenanlage in der Ludwigstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten die Unbekannten dabei Schlösser und Türen, wodurch sie in die dortigen Gartenhütten gelangten. Die Schadenshöhe beläuft sich nach momentanen Erkenntnissen auf etwa hundert Euro. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Das zuständige Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt nimmt Hinweise zu dem Sachverhalt unter der 06154 / 6330 - 0 entgegen.

