POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.02.2023

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.02.2023

Goslar (ots)

Liebenburg-Döhren

-Brand eines Gartenhauses

Am Sonntag, 05.02.2023, gegen 16:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Straße Am Opferberg in Döhren gerufen. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Gartenhaus in Brand geraten.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern und gegen 18:10 Uhr "Feuer aus" melden.

Die Brandstelle wurde durch die eingesetzten Beamten anschließend beschlagnahmt.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

Das zuständige 1. Fachkommissariat des zentralen Kriminaldienstes aus Goslar wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Goslar

-Unfallflucht aufgeklärt

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden gestern gegen einen 46-jährigen Goslarer eingeleitet.

Diesem wird vorgeworfen, am 05.02.23, gegen 13.00 Uhr, mit seinem PKW Peugeot beim Rangieren eine Werbetafel einer Tankstelle im Reiseckenweg beschädigt zu haben, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 EUR entstand.

Der Goslarer soll anschließend seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Aufgrund der vorhandenen Videoaufzeichnung ergaben sich Hinweise auf den Verursacher. Dieser konnte im weiteren Verlauf der Ermittlungen auch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, wobei auch mit dem Unfall korrespondierende Beschädigungen an seinem PKW festgestellt wurden.

Safer Internet Day 2023

-Präventionsteam der Polizei Goslar unterwegs (Foto)

Am 06.02. und 07.02.23 ist das Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar anlässlich des "Safer Internet Day" in der Realschule Goldene Aue unterwegs.

Unter dem diesjährigen Motto, "Together for a better internet" soll dieser weltweit praktizierte Aktionstag für mehr Online-Sicherheit sensibilisieren und damit für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche beitragen.

Das Präventionsteam will bei ihrem Vorhaben mehr Medienkompetenz an die Jugendlichen vermitteln und dabei vor allem mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.

Dabei stehen natürlich die aktuellen Verhaltensweisen der Zielgruppe beim Umgang mit den sozialen Medien und die damit gemachten Erfahrungen im Vordergrund.

Ferner stehen Themen wie Mobbing und Cybermobbing, Sexting und Cyber-Grooming auf der Tagesordnung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops sollen vor dem Hintergrund, dass "das Netz nie vergisst", ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Informationen oder Fotos sie an andere weitergeben.

Unbedachtes posten kann hierbei schnell dafür sorgen, dass man Opfer aber auch Täter werden kann.

Weitere wertvolle Infos zum Thema gibt es auch unter: https://www.klicksafe.de/sid23/downloads-zum-sid-23

