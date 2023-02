POL-GS: Wartungsarbeiten - Polizeistation Braunlage telefonisch nicht erreichbar

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Türschloss Zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür wurden Beamte des Polizeikommissariates Bad Harzburg am 04.02.23, gegen 10 Uhr alarmiert. Ein Hausbewohner eines Zweifamilienhauses in der Breiten Straße in Schlewecke zeigte an, dass das Türschloss seiner Hauseingangstür im Zeitraum vom 03.02.23, 13:30 Uhr - 16:00 Uhr, durch unbekannte Täter beschädigt worden sei. ...

