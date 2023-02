Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg 04./05.02.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Türschloss

Zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür wurden Beamte des Polizeikommissariates Bad Harzburg am 04.02.23, gegen 10 Uhr alarmiert. Ein Hausbewohner eines Zweifamilienhauses in der Breiten Straße in Schlewecke zeigte an, dass das Türschloss seiner Hauseingangstür im Zeitraum vom 03.02.23, 13:30 Uhr - 16:00 Uhr, durch unbekannte Täter beschädigt worden sei. Diese brachten offenbar eine unbekannte Substanz in das Schloss ein, woraufhin es sich nicht mehr betätigen ließ. Der Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert.

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht vom 03.02.23, 17:00 Uhr - 04.02.23, 09:00 Uhr, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Goslarschen Straße aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zurück blieb ein geschätzter Sachschaden von etwa 100 Euro.

Möglicher Wohnungseinbruch

Gemeldet wurde dem Polizeikommissariat Bad Harzburg ein möglicher Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stübchentalstraße am 05.02.23, gegen 01:00 Uhr. Die eintreffenden Beamten stellten eine gewaltsam geöffnete Wohnungseingangstür fest. Inwieweit aus der Wohnung etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Der Tatzeitraum wurde durch den Geschädigten vom 03.02.23, 00:00 Uhr bis 04.02.23, 23:00 Uhr, eingegrenzt. An der Tür selbst entstand lediglich geringer Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Beamte des Polizeikommissariates Bad Harzburg suchten am 04.02.23, gegen 11:30 Uhr, eine Adresse in der Theodor-Heuss-Straße, Goslar-Vienenburg auf. Hier wurde eine "Verkehrsunfallflucht" durch die 70jährige Geschädigte gemeldet. Demnach habe ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer im Zeitraum vom 02.02.23, 20:30 Uhr - 03.02.23, 17:00 Uhr, den ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford der Geschädigten beschädigt. Es entstand dabei eine Eindellung im Bereich der Kofferraumklappe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das PK Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/91111-0 entgegen. MAP

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell