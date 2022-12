POL-WES: Wesel - Dachdecker als mögliche Unfallzeugen gesucht

Dinslaken (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 08.25 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Friseurgeschäftes an der Straße Altmarkt ein. Hiernach drangen sie in das Geschäft ein und stahlen Geld und einen Rucksack mit Lohnabrechnungen sowie einem Meisterbrief. Was die Täter darüber hinaus noch mitgenommen haben, steht zurzeit nicht ...

