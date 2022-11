POL-COE: Nottuln, Friedhofsstraße/ Bronzefigur vom Grab gestohlen

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat Am Wehturm einen schwarzen Audi A3 Sportback beschädigt. Dieser stand vor einem Jugendzentrum. Die Unfallzeit liegt zwischen 10 Uhr am Mittwoch (09.11.22) und 10 Uhr am Donnerstag (10.11.22). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

