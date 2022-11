POL-COE: Dülmen, K57/ Schwer verletzter Pedelecfahrer

Coesfeld (ots) - Am Spiekerplatz in Buldern haben Unbekannte einen Informationswürfel gestohlen. Dieser war auf einem Schaukasten mit Metallstreben verbunden. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Mittwoch (09.11.22) und 12 Uhr am Donnerstag (10.11.22). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

mehr