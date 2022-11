POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Informationswürfel gestohlen

Coesfeld (ots) - Wie bereits an der Kirche St. Jakobus in Weddern haben Unbekannte nun auch an der St. Pankratius Kirche in Buldern eine Bronzeplatte gestohlen. Diese war ebenfalls außen angebracht. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr am Mittwoch (09.11.22) und 10 Uhr am Donnerstag (10.11.22). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte ...

