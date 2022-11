POL-COE: Nordkirchen, Am Wehturm/ Schwarzer Audi A3 Sportback beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein Ladendieb ist am Donnerstag (10.11.22) aus dem Aldi an der Münsterstraße geflüchtet. Gegen 18.15 Uhr steckte sich der Mann Zigaretten ein. Er hat braune kurze Haare, trug ein T-Shirt und hatte eine dunkle Jogginghose an. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

