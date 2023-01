Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: PKW an der Lotharstraße aufgebrochen

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (04.01.), gegen 8:30 Uhr, stellte ein 58-Jähriger seinen Peugeot in einer Parkbucht an der Lotharstraße in Meerbusch ab. Als er nach zwei Stunden zurückkam, musste er feststellen, dass jemand die hintere Glasscheibe an der Fahrerseite eingeschlagen hatte. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Regenschirm.

Der 58-Jährige erstattete Anzeige. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell