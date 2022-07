POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in Menzlin (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots) - Am 29.07.2022, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in Neuenkirchen ein schwerer Arbeitsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zwei Mitarbeiter des Unternehmens in einer Halle, in der Getreide gelagert wird, um dort Arbeiten auszuführen. In besagter Halle wurde ein Abteil mit jeweils 2,4 ...

mehr