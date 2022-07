Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bedrohung von Polizeivollzugsbeamten in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 29.07.2022, gegen 21:30 Uhr, ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass sich am Sportplatz in der Lomonossowallee eine männliche Person aufhalten soll, welche eine Pistole bei sich hat und damit bereits geschossen haben soll. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten die Person auf dem Sportplatz antreffen. Als sich diese dem 18-jährigen polnischen Tatverdächtigen näherten richtete dieser die Waffe auf die Beamten, beleidigte und bedrohte sie. Der 45-jährige Polizeibeamte nahm seine Dienstwaffe, richtete diese in Richtung des Tatverdächtigen und forderte ihn auf, seine Waffe fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam der 18-Jährige nicht nach. Daraufhin gab der PVB einen Warnschuss in die Luft ab. Auch danach ließ der Tatverdächtige nicht von seiner Tat ab und richtete weiterhin seine Waffe auf die Polizisten. In der weiteren Folge warf der Tatverdächtige seine Waffe in Richtung der Polizeibeamten. Diese verfehlte jedoch ihr Ziel. Die Polizisten konnten im Anschluss den 18-Jährigen überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Bei der Gewahrsamnahme erlitt der Täter eine Platzwunde am Kopf, welche im Klinikum Greifswald medizinisch versorgt werden musste. Der 45-jährige Polizeibeamte erlitt eine leichte Verletzung an der rechten Hand. Er ist aber weiterhin dienstfähig. Seine 33-jährige Kollegin blieb unverletzt. Die Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe, für die der 18-Jährige keine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt, wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell