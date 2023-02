Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar - Sonntag, 05. Februar 2023

Goslar (ots)

Vienenburg - Am 04. Februar 2023, gegen 10:45 Uhr, unterschlägt der bislang unbekannte Täter in betrügerischer Absicht unter falscher Nennung seiner Personalien einen grauen Audi A3 im Wert von ca. 8000 Euro. Unter Vortäuschung eines falschen Vertrauensverhältnisses kehrt er von einer "Probefahrt" nicht zurück. Den fälligen Betrag leistet er entgegen seines vorherigen Versprechens im Nachgang nicht. Am Audi A3 sind Händlerkennzeichen angebracht. Der Täter wird im Alter von 60 Jahren mit einem gepflegten Erscheinungsbild, grauen, kurzen Haaren und Bart sowie mit einer Körpergröße von 180 cm beschrieben.

Goslar - Am 04. Februar 2023, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr, beschädigt der bislang unbekannte Fahrzeugführer den Zaun des Geschädigten in der Ottostraße in Goslar. Im Anschluss entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Geschädigten über sein Fehlverhalten zu informieren. Hinweise zu Tat öder Täter liegen aktuell nicht vor.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar (05321-339-0) in Verbindung zu setzen.

