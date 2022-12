POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkws mit Anhänger hat am Mittwoch, 07. Dezember 2022, 14:55 Uhr, einen Verkehrsunfall in Brake verursacht. Der Lastzug überquerte den Bahnübergang der Raiffeisenstraße in Golzwarden und beschädigte beim Vorbeifahren die Bahnschranke, die in der Folge abbrach. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. ...

