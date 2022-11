Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 21. November 2022, gegen 12.45 Uhr, kam es in der Vestruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Sattelzugfahrer aus Quakenbrück mit einem Anhänger, beladen mit Mastschweinen, die Vestruper Straße von Vestrup kommend in Richtung Elsten. In einer Rechtskurve kippte der Sattelzug samt Anhänger vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Straße um. Das Gespann kam teilweise in einem Graben zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Anhänger war mit 154 Mastschweinen beladen. Ungefähr 30 Schweine verendeten vor Ort. Die weiteren, unverletzten Schweine wurden umgeladen. Das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg war vor Ort. Das Fahrzeuggespann war nicht mehr fahrbereit. Die Bergungsarbeiten dauern an. Der Bereich der Unfallstelle ist aktuell vollgesperrt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Molbergen - Diebstahl eines Sattelzuggespanns

Am Sonntag, 20. November 2022, gegen 21.55 Uhr, kam es im Vahrener Weg bei einem dortigen Lebensmittelhändler zu einem Kfz-Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Betriebsgelände. Vom Betriebsgelände entwendeten die Täter eine weiße Sattelzugmaschine des Herstellers Volvo und einen weißen Kühlanhänger des Herstellers Schmitz-Cargobull. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Molbergen (Tel. 04475 941220) in Verbindung zu setzen.

