Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb fährt sich Fluchtweg frei

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Am Samstagnachmittag, 09.04.2022, ist ein Mitarbeiter eines Discountmarkts in Sennestadt leicht verletzt worden, als er einen flüchtenden Ladendieb in seinem Pkw ansprach.

Nachdem ein Unbekannter preisgünstige Produkte in einem Discoutmarkt an der Straße Am Beckhof bezahlte, verließ er das Geschäft mit einer Tasche, in der sich unbezahlte Artikel befunden haben sollen. Dazu wollte ein 23-jähriger Marktmitarbeiter den Unbekannten gegen 15:25 Uhr auf dem Kundenparkplatz zur Rede stellen.

Er sprach den unbekannten Mann, der mittlerweile auf dem Fahrersitz eines silbernen VW Passat Platz genommen hatte, an. Der Fahrer öffnete die Seitenscheibe nur einen Spalt, unterhielt sich mit seinem Beifahrer und war nicht bereit, den Inhalt der benutzten Umhängetasche zu zeigen.

Als der Fahrer langsam zurückfuhr, stellte sich der Angestellte hinter das Auto und musste sich an der Dachreling festhalten, um nicht angefahren zu werden. Schließlich ließ er die Reling los und stand vor der Motorhaube des ausgeparkten Pkw. Obwohl der Mitarbeiter den Fahrer zum Anhalten aufforderte, kam der VW auf ihn zugefahren und lud ihn auf die Haube. Nach einigen Metern und mehreren heftigen Lenkbewegungen fiel der 23-Jährige von der Motorhaube und verletzte sich leicht. Der Pkw entfernte sich von dem Kundenparkplatz und wurde nicht bei der Fahndung der Polizei entdeckt.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß und hatte dünnes Haar. Er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Jogginghose. Er soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

In dem silbernen VW Passat mit schwarzer Dachreling soll ein jüngerer Mann auf dem Beifahrersitz gesessen haben.

Die Polizei bittet insbesondere einen bislang unbekannten Zeugen, der den Diebstahl beobachtet haben soll, um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

