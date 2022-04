Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter schlägt Bielefelder mehrmals

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagnachmittag, 08.04.2022, schlugt ein unbekannter Mann einem Bielefelder mehrfach ins Gesicht und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 43-jähriger Bielefelder war gegen 16:50 Uhr zu Fuß auf der Ravensberger Straße unterwegs. Als er sich in Höhe des Finanzamtes befand, wurde er von einem Unbekannten angerempelt, angepöbelt und in das Gesicht geschlagen. Als der Bielefelder in einer Bäckerei in der Hermannstraße Schutz suchte, folgte der Unbekannte bis in das Geschäft.

Dort verlangte er, dass der Bielefelder vor die Tür kommen solle. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, wurde er erneut von dem Unbekannten geschlagen. Danach flüchtete dieser aus dem Geschäft in Richtung Teutoburger Straße.

Der Schläger wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 190 cm groß, hellbraune bis blonde Haare, leichter Bart. Zudem soll er einen osteuropäischen Akzent haben. Zur Tatzeit trug er ein Basecap, eine schwarze Daunenjacke, eine hellgraue Jogginghose und schwarze Puma Turnschuhe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur gesuchten Person beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell